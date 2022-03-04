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Германия начала отказываться от российского газа

Канцлер Германии Шольц объявил о начале закупок газа в обход России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал большое интервью телеканалу ZDF. В нем он прокомментировал ситуацию на Украине, отношения России и Запада и заявил, что Германия начала отказываться от российского газа.

Германия и газ

Шольц сообщил о начале закупки Германией газа в обход России. Он подчеркнул, что ФРГ еще получает российское голубое топливо, нефть и уголь. К 2035 году страна намерена удовлетворять все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников.

Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование, но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что... могут также возникнуть трудности... Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше

Олаф ШольцКанцлер ФРГ

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил 24 февраля о решении отказаться от газа и угля из России. Он объяснил это решение тем, что Германия не может так зависеть от страны, «которая не соблюдает более международное право».

Об отказе от российских нефти и газа также объявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Остановка «Северного потока-2»

Кроме того, Шольц прокомментировал остановку сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Он назвал соответствующее решение своевременным. По словам политика, этот проект был долго сопровождаемым, ведь его реализацию поддерживали несколько правительств ФРГ.

Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдет до войны, и... заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом

Олаф ШольцКанцлер ФРГ

Шольц подчеркнул, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным возможную остановку «Северного потока-2». По его словам, Россия должна знать, что это решение было необходимым. В свою очередь Хабек отмечал, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что остановка сертификации проекта грозит ущербом для отношений Москвы и Берлина. По ее мнению, заморозка проекта вызовет рост цен на газ в Европе.

Отказ от российского топлива в Европе

Биржевые цены на газ в Европе взлетели более чем на 40 процентов во время торгов 24 февраля. Топливо выросло в цене до максимума с декабря 2021 года и достигло 1400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в Донбассе, целями которой являются «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

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1 марта Европарламент принял резолюцию с призывом к новым санкциям против России. Он призвал ограничить ввоз в ЕС нефти и газа из страны, запретить новые инвестиции ЕС в экономику страны и ввести иные ограничения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что меры против России навредят Европе, однако сделают ее более независимой в области энергоресурсов.

Запасы газа в Евросоюзе

28 февраля «Газпром» заявил, что Европа потратила весь газ, закачанный компанией в подземные хранилища (ПХГ) летом 2021 года. По данным на 26 февраля, объем топлива в ПХГ составлял на 21,5 процента меньше уровня 2021 года.

29,5процента

составляют запасы ПХГ Европы

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщала о рекордно низком уровне газа в хранилищах Евросоюза на конец зимы. Отмечалось, что в Германии хранилища опустели более чем на 70 процентов, во Франции — более чем на 77 процентов. Премьер-министр Италии Марио Драги 1 марта заявил о готовности страны справиться с отказом от поставок российского топлива в короткий срок.

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По мнению Симсон, Евросоюз будет обеспечен газом на ближайший срок, если поставки газа из России прекратятся. Уже 3 марта газета Financial Times сообщила о планах ЕС увеличить заполненность газохранилищ более чем в два раза. Предполагается, что уровень голубого топлива увеличат до 80 процентов к 30 сентября.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач назвал российский газ незаменимым для Европы. По его мнению, страны не смогут найти ему альтернативу в течение 1-2 лет. Клепач отметил, что заменить газ гораздо сложнее, чем нефть.

Марина Совина
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