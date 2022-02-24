Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа

Санкции в отношении России будут включать в себя отказ от российских нефти и газа, анонсировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его заявления цитирует ТАСС.

Помимо этого, как сообщил Джонсон, Великобритания запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах.

Также, по его словам, Лондон не исключает отключения России от платежной системы SWIFT, однако требует единства среди союзников. В Евросоюзе подобная мера тоже обсуждается, однако, по данным СМИ, государства не пришли к общей позиции по вопросу.

Еще одна мера, названная Джонсоном, — запрет экспорта высокотехнологической продукции в Россию, в том числе в сфере телекоммуникации и авиакосмической промышленности. Вводятся и санкции против ВТБ.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.