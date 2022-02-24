Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа

Премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал отказ от российских нефти и газа
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Alberto Pezzali / AP

Санкции в отношении России будут включать в себя отказ от российских нефти и газа, анонсировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его заявления цитирует ТАСС.

Помимо этого, как сообщил Джонсон, Великобритания запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах.

Также, по его словам, Лондон не исключает отключения России от платежной системы SWIFT, однако требует единства среди союзников. В Евросоюзе подобная мера тоже обсуждается, однако, по данным СМИ, государства не пришли к общей позиции по вопросу.

Еще одна мера, названная Джонсоном, — запрет экспорта высокотехнологической продукции в Россию, в том числе в сфере телекоммуникации и авиакосмической промышленности. Вводятся и санкции против ВТБ.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа
Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики
Раненного при ударе ракеты в корабль россиянина госпитализировали
Учитель дал рекомендации по борьбе с эмоциональными потрясениями
Посольство КНР объявило об эвакуации граждан с Украины
Ограбивших экс-главу «Ростсельмаша» и убивших его сестру отправили в колонию
Раскрыты перспективы экономики России
Британия вместе с США ввела санкции против ВТБ
В Минобороны рассказали о восстановлении подачи воды в Крым с территории Украины
В Минобороны назвали число выведенных из строя военных объектов Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.