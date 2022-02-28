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В Евросоюзе оценили запасы газа в хранилищах на конец зимы

Еврокомиссар Симсон заявила о рекордно низком уровне газа в хранилищах ЕС на конец зимы

Фото: Pixabay

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции оценила запасы газа в хранилищах стран Европейского союза (ЕС) на конец зимы, сообщает РИА Новости.

Симсон заявила о рекордно низком количестве газа в хранилищах Евросоюза на конец зимы. Она допустила, что если такая тенденция сохранится, то в апреле они заполнятся на меньший уровень.

«Мы подойдем к концу зимы с исключительно низкими уровнями газа в хранилищах. Если текущие тенденции сохранятся, то, по нашим последним оценкам, в апреле этот показатель может составить 18 процентов по сравнению с 30 процентами в предыдущие годы», — отметила она.

Еврокомиссар призвала готовиться к тому, чтобы перед запуском следующего отопительного сезона Евросоюз обладал достаточными запасами газа.

Ранее Симсон заявила, что Евросоюз будет обеспечен газом на ближайшее время, если поставки топлива из России прекратятся. Он подчеркнула, что в течение нескольких лет ЕС занимается диверсификацией энергоснабжения. При этом Симсон признала, что регион сильно зависит от газа, большая часть которого импортируется.

Марина Совина
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