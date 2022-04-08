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США расширили антироссийские санкционные списки

Минфин США ввел санкции против восьми физлиц из РФ и порядка 30 российских структур

Фото: Al Drago / Reuters

США расширили санкционный пакет в отношении России, добавив в него восемь физических лиц и 29 российских структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Как следует из документа, в новый санкционный список попали «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других предприятий такого рода. Кроме того, рестрикции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса».

Под персональные санкции попали также руководители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) согласовали пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся, в частности, бизнесменов, журналистов и военных. Они предусматривают также запрет импорта российского угля, а также запрет на поставку оружия. Кроме того, новые рестрикции затронут предприятия, которые связаны со спецоперацией России на Украине.

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Марина Совина
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