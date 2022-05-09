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Япония поддержала решение G7 отказаться от российской нефти

Премьер Японии Кисида заявил, что страна едина с G7 в решении отказаться от нефти из РФ
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Pool/ Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поддержала решение государств Группы семи (G7) отказаться от нефти из России, несмотря на сложность подобного решения. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

«Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда», — подчеркнул политик по итогам встречи лидеров «Большой семерки» в онлайн-формате.

Лидеры Группы семи заявили о намерении постепенно избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и планируют добавиться этого упорядоченным образом. В первую очередь речь идет о поэтапном свертывании импорта или введения запрета на закупку нефти из России.

Государства G7 будут совместно с партнерами работать над обеспечением стабильных поставок энергии и установления доступных цен для потребителей. «Большая семерка» собирается сократить зависимость от ископаемого топлива, в том числе путем перехода на чистую энергетику.

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Марина Совина
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