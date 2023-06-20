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11:10, 20 июня 2023Силовые структуры

Cтали известны подробности взрыва в отделении банка в российском регионе

Устроивший взрыв в отделении банка в Химках мужчина заявил, что им манипулировали

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стали известны подробности взрыва в отделении банка в подмосковных Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержанный мужчина бросил в здание пакет с зажженной коробкой фейерверков. Она стала взрываться, а когда салют закончился, фигурант зашел внутрь и стал снимать происходящее, комментируя все для украинских кураторов. Отмечается, что силовикам он сказал, что «им манипулировали».

По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее стало известно, что мужчина ворвался в отделение банка и устроил взрыв. Он действовал по указанию кураторов с Украины. Во время совершения преступления он отчитывался перед ними в мессенджере. Мужчину задержал прохожий. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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    Екатерина Власова
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