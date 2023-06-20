Источник сообщил о взрыве в отделении банка в российском городе

Shot: неизвестный устроил взрыв в отделении банка в Химках по заданию украинских спецслужб

В подмосковных Химках мужчина ворвался в отделение банка и устроил взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По предварительным данным, он действовал по указанию кураторов из Украины. Во время совершения преступления он отчитывался перед ними в мессенджере.

Мужчину задержал прохожий. В данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то при взрыве. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии полиция раскрыла серию нападений на отделения банков по следам ДНК на записке.