Российские полицейские раскрыли серию нападений на банки по следам ДНК

В Бурятии полиция раскрыла серию нападений на отделения банков по следам ДНК на записке

В Бурятии полицейские раскрыли серию разбойных нападений на отделения банков в 2015 году и нашли совершившего их 42-летнего мужчину по следам ДНК. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском МВД России.

По данным полиции, житель Улан-Удэ выбирал маленькие отделения банков с небольшим числом сотрудников. Дождавшись, пока клиенты покинут помещение, он с маской или платком на лице заходил в кассу. Там он с помощью лотка или через стекло показывал записку с требованием передать ему от одного до двух миллионов рублей. Чтобы поторопить сотрудника, россиянин демонстрировал взрывное устройство.

В двух случаях кассиры отдавали ему более 300 тысяч рублей, а в третьем сотрудница отдала мужчине муляжи. В четвертый раз кассир выбежала в служебное помещение вместе с запиской от преступника. Именно по найденным на бумаге следам ДНК спустя семь лет сотрудникам МВД удалось установить личность фигуранта. Выяснилось, что в 2016 году его отправили в колонию за кражу и покушение на убийство, ранее он также был судим за грабежи и разбой. Известно, что мужчина страдал игроманией и был клиентом букмекерских онлайн-контор, участвовал в ставках и втайне от жены оформлял на ее имя микрозаймы.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Вскоре он предстанет перед судом.