Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2023 году

Карьерный консультант Валинуров заявил о росте зарплат в сфере ретейла

Ретейл входит в число сфер с самыми быстрорастущими зарплатами в 2023 году, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал профессии, которым работодатели сейчас уделяют особое внимание на рынке труда, а также спрогнозировал, какие области в ближайшем будущем станут высокодоходными.

Где много платят?

Заработные платы увеличиваются у топ-менеджеров в тех компаниях, которые планируют расти более чем на 30 процентов в год, считает специалист.

«Всегда идет рост выше рынка у топ-менеджеров, которые занимаются организацией продаж. Это и коммерческие директоры, и директоры по маркетингу. Если хочется большой зарплаты, надо идти руководителем, топ-менеджером. Желательно, чтобы компания была с объемом от пяти миллиардов в год. Тогда зарплаты от миллиона реальны. Если компания делает годовую выручку в сто миллионов в год, она вряд ли сможет позволить платить руководителю больше, чем 300 тысяч», — объяснил он.

То, что я вижу при общении с кандидатами и работодателями каждый день — это рост заработных плат в ретейле. Это как продуктовый ретейл, так и не продуктовый. Удивительно, что идет рост заработных плат в индустрии развлечений, например, стрип-клубы Ильгиз Валинуров карьерный консультант

Какие сферы в будущем будут прибыльными?

По мнению Ильгиза Валинурова, соискателям стоит обратить внимание на экосистемы и сферу здравоохранения.

«Учитывая задачи экосистем и конкуренцию на рынке, они будут вынуждены будущим кандидатам повышать зарплаты. Также я прогнозирую рост зарплат в сфере здравоохранения. Это и руководители медицинских центров, и врачи любых специальностей. Тренд идет на здоровье, здоровый образ жизни, население все больше готово платить за эти услуги. Рост зарплат в медицине и здравоохранении точно прогнозируется», — считает специалист.

Вечные профессии

Несмотря на роботизацию, всегда будут нужны продавцы, грузчики, и сотрудники складов, отметил специалист. Он также считает, что никогда не спадет спрос на айтишников.

«В сфере IT рост зарплат сейчас приостановился, но это все равно зарплаты выше рыночных. Некоторые крупные компании начинают увольнять своих сотрудников с высокими зарплатами, чтобы на их место нанимать людей с рынка с более низкими зарплатами» — добавил карьерный консультант.

Если мы говорим про развитие нейросетей, метавселенных и прочее — это пока визионерство и фантазии. Это больше инвестиционные проекты, и если есть богатые инвесторы, то зарплаты могут быть любыми Ильгиз Валинуров карьерный консультант

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