Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

«Сбериндекс»: самые высокие зарплаты в России получают жители Чукотки, ЯНАО и Москвы

Самые большие зарплаты в России получают жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономного округов (АО), а также Москвы. Об этом говорят результаты апрельского исследования, опубликованные лабораторией Сбербанка «Сбериндекс».

Москвичи получают медианную зарплату в 81 тысячу рублей, а жители ЯНАО и Чукотского АО — 81,1 и 97,3 тысячи рублей соответственно. Медианной называют величину оплаты труда до вычета НДФЛ в расчете на одного сотрудника, относительно которой половина работников получают зарплату меньше, а другая половина — больше.

Как показали данные исследования, ниже всего этот показатель в северокавказских республиках. В Ингушетии он составляет 29,5 тысячи рублей, в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках — чуть более 33 тысяч.

Если говорить об уровнях медианной зарплаты в различных отраслях российской экономики, то больше всех получают сотрудники сферы добычи полезных ископаемых (80,9 тысячи рублей), финансов и страхования (67,8 тысячи рублей), а также IT и связи (65,7 тысячи рублей).

В «Сбериндексе» также подсчитали, что за год медианная зарплата россиян выросла более чем на девять процентов, составив 47 392 рубля. Значительнее всего (на 17,7 процента) за год выросли доходы работников предприятий ЖКХ.

В апреле в России составили топ вакансий с зарплатами от 100 тысяч до одного миллиона рублей. В тройке лидеров по размеру предлагаемого заработка оказались управляющий директор логистической компании с опытом работы со странами Юго-Восточной Азии, риелтор в сочинском агентстве недвижимости и директор по маркетингу в компании, для работы в которой придется переехать на Бали.