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07:11, 20 апреля 2023Экономика

В России рассказали о вакансиях с зарплатой в миллион рублей

«Зарплата.ру»: в сфере логистики в России могут платить до 1 млн рублей

Фото: Adrian Sulyok / Unsplash

В России составили топ вакансий за апрель 2023-го с зарплатами от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Исследование подготовили в сервисе «Зарплата.ру» (копия есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Больше всего готовы платить управляющему директору логистической компании с опытом работы со странами Юго-Восточной Азии. Кандидату, знакомому с параллельным импортом и с базой перевозчиков, готовы предложить до одного миллиона рублей.

На втором месте по уровню зарплат — агентство недвижимости в Сочи. Компания ищет риелтора, который будет работать с клиентами, отвечать на звонки, проводить консультации и показы недвижимости и предлагает ему зарплату до 900 тысяч рублей. Чуть меньше (до 700 тысяч рублей) готовы платить директору по маркетингу в компании, которая занимается недвижимостью на Бали. Однако от него требуют переехать в Индонезию.

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Меньшие зарплаты предлагают хирургу-имплантологу в московской клинике (600 тысяч рублей) и ведущему разработчику С++ (до 550 тысяч рублей) в компании по разработке продуктов на основе собственного блокчейн-конструктора. Главному инженеру проекта промышленного и гражданского строительства обещают зарплату до 500 тысяч рублей за корректировку готового объекта.

Ранее замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин сообщил о росте зарплат в секторе информационных технологий (IT). В условиях дефицита квалифицированных специалистов уровень зарплат в отрасли в 2022 году вырос на 19 процентов — больше, чем в среднем по экономике.

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Вячеслав Агапов
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