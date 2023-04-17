Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:04, 17 апреля 2023Экономика

Российским айтишникам подняли зарплаты

Замглавы Минцифры Паршин: в 2022 году число сотрудников в IT-отрасли выросло на 12%

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин сообщил о росте занятости и уровня зарплат в секторе информационных технологий (IT). Его слова приводит «Российская газета».

Паршин сообщил об уверенном поступательном росте IT-отрасли. В то же время в стране наблюдается колоссальный дефицит квалифицированных специалистов. Несмотря на увеличение числа занятых в отрасли работников в прошлом году на 12 процентов, до 761 тысячи человек, главной, а часто и единственной проблемой для IT-бизнеса становится именно нехватка кадров.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе. Как это бьет по мировой экономике?
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?
26 января 2023

Замглавы Минцифры заявил, что в борьбе за ценных сотрудников компании готовы предлагать им наиболее выгодные условия. Так, уровень зарплат в IT в 2022 году вырос на 19 процентов — больше, чем в среднем по экономике.

Ранее исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и HeadHunter показало, что 61 процент работодателей в России испытывают трудности с поиском кадров в сфере IT. Наиболее дефицитными специальностями были названы программирование и веб-программирование, цифровой маркетинг и разработка приложений, а средний срок закрытия вакансий увеличился с двух до трех месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу виновным в госизмене. За что он получил 25 лет колонии строгого режима?
Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны в Москве
США отклонили приглашение своему послу посетить заседание комиссии Госдумы
Предсказан резкий рост стоимости авиабилетов по России
Мать Саакашвили рассказала о превращении сына в скелет
На одежде убитого военкора Татарского нашли следы гексогена
Задержание ФСБ провозившего алмазы на миллионы рублей иностранца попало на видео
Участник британского шоу поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика
Заподозренному в помощи России экс-главе мирового биатлона предъявили обвинения
Участие разыскиваемого российского мэра в СВО подтвердили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.