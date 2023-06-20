Телескоп Уэбба оказался способен обнаруживать следы инопланетной жизни

Телескоп Уэбба оказался способен обнаруживать биосигнатуры на других планетах

Астрономы Кембриджского университета определили, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба способен обнаруживать определенные химические биосигнатуры, указывающие на существование жизни на экзопланетах. Статья опубликована в репозитории препринтов arXiv.

Ученые смоделировали атмосферные условия для пяти широких типов миров земного типа: океаническая планета, вулканически активный мир, каменистый мир в период высокой бомбардировки, суперземля и планета, подобная Земле, когда на ней возникла жизнь. Исследователи исходили из того, что давление на поверхности меньше пяти земных атмосфер, и рассчитали спектры поглощения для таких органических молекул, как метан, аммиак и монноксид углерода.

Оказалось, что при достаточно толстой атмосфере JWST, в частности, его прибор NIRSpec G395M/H, может подтвердить присутствие этих молекул в ходе 10 событий транзита, когда планета проходит на фоне диска звезды, и часть света проникает сквозь газовую оболочку. Это исследование проще провести с суперземлями и другими мирами с плотной атмосферой, но это все же возможно для потенциально обитаемых миров.

Учитывая количество необходимых транзитов, планетами, которые лучше всего подходят для обнаружения потенциальных биосигнатур с помощью JWST, являются миры с орбитами вблизи красных карликов. Такой, например, является система TRAPPIST-1, в которой есть несколько потенциально обитаемых планет размером с Землю. Однако использованные в модели биосигнатуры могут также иметь небиологическое происхождение, поэтому подтвердить существование жизни JWST пока не может.