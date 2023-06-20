Российская певица описала участие в «Фабрике звезд» словами «как на зоне»

Певица Зара рассказала о негласных правилах и иерархии среди участников «Фабрики звезд»

Звезда шестого сезона известного музыкального телевизионного реалити-шоу «Фабрика звезд» популярная российская певица Зара описала участие в проекте словами «как на зоне», подразумевая многочисленные негласные правила и выстроенную иерархию среди участников. Изнанку передачи она раскрыла в интервью для канала FAMETIME TV, доступном на YouTube.

«У нас, знаете, как на зоне: были какие-то свои правила, свои отношения, интриги. Это была такая маленькая взрослая жизнь. Все должны были как-то там выжить, дойти до финала», — рассказала артистка. Она отметила, что сохраняла нейтралитет, несмотря на существовавшее негласное распределение по группам среди участников.

Певица также вспомнила эпизод, когда ей все же пришлось нарушить свой принцип и встать на сторону одного из участников. Зара, как конкурсантка, набравшая большее количество голосов, должна была принять решение, какой из двух артистов пройдет в финал вместе с ней. Она сделала выбор в пользу Романа Архипова, тем самым спровоцировав уход из шоу певицы Согдианы.

«Мы знали, что у Согдианы все будет хорошо. Она спела свои хиты, у нее была на тот момент большая поддержка. Этот проект Ромке нужен был больше», — объяснила свой поступок Зара.

Ранее победитель первого сезона «Фабрики звезд» Алексей Кабанов рассказал о самом странном случае на проекте, произошедшем вне камер. Артист вспомнил, как его коллега по шоу Михаил Гребенщиков разыгрывал других конкурсантов.