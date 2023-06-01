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14:25, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Победитель «Фабрики звезд» рассказал о самом странном случае на съемках

Победитель «Фабрики звезд» Кабанов рассказал, как Гребенщиков разыгрывал всех на съемках

Кадр: «Алёна, блин!» / YouTube

Победитель первого сезона известной музыкальной программы «Фабрика звезд» на Первом канале российский певец Алексей Кабанов рассказал о самом странном случае, который произошел за кадром шоу. В интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алены Жигаловой артист вспомнил, как его коллега по проекту Михаил Гребенщиков разыгрывал других участников на съемках передачи.

«У нас там Миша Гребенщиков такие чудеса творил. Он как-то вышел из туалета с двумя бумажками коричневыми, облизнул их и такой: "Это что такое?" Все такие: "Фу, Миша!" А он их шоколадом намазал, прикалывался по полной», — ответил Кабанов на вопрос ведущей о том, каким был самый трешевый случай, не попавший в эфир «Фабрики звезд».

Ранее российский певец и участник «Фабрики звезд» Александр Киреев рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале проекта. Он признался, что поначалу сильно уставал от попыток показаться перед камерой другим человеком, и описал первые впечатления после начала съемок словами «треш какой-то».

До этого Гребенщиков, занявший третье место в первом сезоне «Фабрики звезд», рассказал о проблемах с выигранной в реалити-шоу квартирой. Герой проекта заявил, что не сразу получил обещанный приз.

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    Олег Давыдов
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