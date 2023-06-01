Победитель «Фабрики звезд» рассказал о самом странном случае на съемках

Победитель «Фабрики звезд» Кабанов рассказал, как Гребенщиков разыгрывал всех на съемках

Победитель первого сезона известной музыкальной программы «Фабрика звезд» на Первом канале российский певец Алексей Кабанов рассказал о самом странном случае, который произошел за кадром шоу. В интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алены Жигаловой артист вспомнил, как его коллега по проекту Михаил Гребенщиков разыгрывал других участников на съемках передачи.

«У нас там Миша Гребенщиков такие чудеса творил. Он как-то вышел из туалета с двумя бумажками коричневыми, облизнул их и такой: "Это что такое?" Все такие: "Фу, Миша!" А он их шоколадом намазал, прикалывался по полной», — ответил Кабанов на вопрос ведущей о том, каким был самый трешевый случай, не попавший в эфир «Фабрики звезд».

Ранее российский певец и участник «Фабрики звезд» Александр Киреев рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале проекта. Он признался, что поначалу сильно уставал от попыток показаться перед камерой другим человеком, и описал первые впечатления после начала съемок словами «треш какой-то».

До этого Гребенщиков, занявший третье место в первом сезоне «Фабрики звезд», рассказал о проблемах с выигранной в реалити-шоу квартирой. Герой проекта заявил, что не сразу получил обещанный приз.