Герой шоу на Первом канале словами «треш какой-то» высказался о жизни на проекте

Герой «Фабрики звезд-3» Киреев описал начало жизни на проекте словами «треш какой-то»

Российский певец и участник музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд-3» на Первом канале Александр Киреев рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале проекта. В интервью телеведущей Яне Чуриковой на YouTube он признался, что поначалу сильно уставал от попыток показаться перед камерой другим человеком.

«Первая эйфория проходит буквально за несколько часов. И потом голос сверху от редактора говорит: "Ребятки, мы начинаем съемку, погнали!" Мы такие: "А че погнали-то?" — "Ну давайте, креатив какой-то нужен от вас, вы чего сюда зашли?"», — вспомнил певец. Он описал первые впечатления после начала съемок словами «треш какой-то, если честно».

Участник реалити-шоу вспомнил, что в первые недели на проекте он пытался перед камерами казаться лучше, чем он есть, и был в образе. Киреев отметил, что такое поведение отнимало у него много сил. «Потом я понял, что это не вариант, что лучше просто расслабиться, отпустить», — добавил он.

Третий сезон «Фабрики звезд» транслировался на Первом канале в 2003 году. Его победителем стал Никита Малинин. Второе место занял Александр Киреев, третье — Юлия Михальчик.

Ранее другой участник «Фабрики звезд» Роман Архипов высказался о сексе на проекте. Певец признался, что вступал в интимные отношения, снимаясь в реалити-шоу.