Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:48, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Герой шоу на Первом канале словами «треш какой-то» высказался о жизни на проекте

Герой «Фабрики звезд-3» Киреев описал начало жизни на проекте словами «треш какой-то»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец и участник музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд-3» на Первом канале Александр Киреев рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале проекта. В интервью телеведущей Яне Чуриковой на YouTube он признался, что поначалу сильно уставал от попыток показаться перед камерой другим человеком.

«Первая эйфория проходит буквально за несколько часов. И потом голос сверху от редактора говорит: "Ребятки, мы начинаем съемку, погнали!" Мы такие: "А че погнали-то?" — "Ну давайте, креатив какой-то нужен от вас, вы чего сюда зашли?"», — вспомнил певец. Он описал первые впечатления после начала съемок словами «треш какой-то, если честно».

Участник реалити-шоу вспомнил, что в первые недели на проекте он пытался перед камерами казаться лучше, чем он есть, и был в образе. Киреев отметил, что такое поведение отнимало у него много сил. «Потом я понял, что это не вариант, что лучше просто расслабиться, отпустить», — добавил он.

Третий сезон «Фабрики звезд» транслировался на Первом канале в 2003 году. Его победителем стал Никита Малинин. Второе место занял Александр Киреев, третье — Юлия Михальчик.

Ранее другой участник «Фабрики звезд» Роман Архипов высказался о сексе на проекте. Певец признался, что вступал в интимные отношения, снимаясь в реалити-шоу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»
Россиянин натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания
Российские пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе
Челябинский тракторный завод превысил рекорд времен СССР
Ласицкене высказалась о завершении карьеры
Валерий Кипелов отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
В офисе Зеленского сообщили о возвращении на Украину 106 военнопленных
Минобороны заявило об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ
Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении
Песков сравнил помощь Киеву с поддержкой терроризма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.