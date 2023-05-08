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16:32, 8 мая 2023Интернет и СМИ

Экс-участник популярного реалити-шоу рассказал о сексе на проекте

Певец Роман Архипов заявил, что на «Фабрике звезд» был секс среди участников проекта

Фото: Юрий Рыдалев / ТАСС

Бывший участник шестого сезона музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, певец Роман Архипов заявил, что на проекте был секс. Об этом он рассказал телеведущей Яне Чуриковой, запись беседы доступна на YouTube.

«Да нормально все. Было. Да полно, мне, кажется, было», — заверил Архипов, отвечая на вопрос о том, как на проекте обстояло с сексом. Певец счел, что в основном участники культового шоу вступали в интимные отношения, когда их вывозили в санатории или дома отдыха.

Архипов также признался, что у него тоже был секс на проекте, но отказался говорить, с кем именно. «Меня не спалили там, нет. Где? В комнате [Звездного дома], где микрофон стоял (...). Потому что там точно никто не снимал. Там была всего одна камера, которая снимала только портрет и все», — объяснил певец.

Ранее о сексе на «Фабрике звезд» рассказал бывший участник четвертого сезона шоу Юрий Титов. Он вспомнил, как в интернет попало видео его интимной связи с участницей программы Евгенией Волконской. По словам певца, продюсеры отчитывали его за случившееся, потому что в Звездном доме тогда присутствовала несовершеннолетняя Алекса.

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Маргарита Щигарева
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