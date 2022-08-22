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Финалист «Фабрики звезд» рассказал о проблемах с выигранной на проекте квартирой

Диджей Гребенщиков рассказал, что не сразу получил выигранную на «Фабрике звезд» квартиру
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Михаил Гребенщиков

Михаил Гребенщиков. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Диджей Михаил Гребенщиков, занявший третье место в первом сезоне шоу «Фабрика звезд», рассказал, что ему не сразу подарили выигранную на проекте квартиру в Москве. Проблемы, возникшие с получением жилья, он описал в беседе с телеведущей Яной Чуриковой. Видео доступно на ее YouTube-канале.

Гребенщиков рассказал, что поначалу был счастлив в предвкушении приза. Однако спустя несколько недель после финала первого сезона шоу, который состоялся в декабре 2002 года, недвижимость, по словам музыканта, он так и не получил.

Музыкант отметил, что у Первого канала в начале 2003 года из-за подорожания жилья возникли разногласия с компанией, которая должна была предоставить квартиру. «Цены подскочили, на все подскочили. И канал должен был довыплатить деньги этой фирме, потому что расчет был в долларах или что-то такое. (...) Никто не захотел [платить]», — объяснил финалист программы.

Диджей добавил, что его знакомые сомневались в том, что ему удастся получить квартиру. Из-за проблем с призом он однажды едва не отказался участвовать в фотосессии для журнала.

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«И потом как-то в Иркутске, май месяц, два дня выходных должно быть, меня вызывают посмотреть квартиру. Жил я где-то на Ленинском проспекте, а квартиру предложили в Бирюлево, на улице Бирюлевской. Однокомнатную, без балкона», — рассказал диджей.

По словам Гребенщикова, спустя какое-то время он стал замечать, что из-за отдаленного местоположения квартиры он тратит много времени на дорогу. Также у него возникали трудности с заказом такси к дому. Впоследствии диджей продал полученную благодаря телешоу недвижимость. Он добавил, что сейчас проживает в районе станции метро «Павелецкая».

Ранее Яна Чурикова рассказала о причинах провала «Новой Фабрики звезд» — перезапуска шоу, которое стартовало на телеканале МУЗ-ТВ в 2017 году. Ведущая сочла, что программа не завоевала популярность, так как ее формат стал неактуальным для зрителя.

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Маргарита Щигарева
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