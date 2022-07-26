Популярная телеведущая рассказала о причинах провала «Новой Фабрики звезд»

Ведущая Яна Чурикова объяснила провал «Новой Фабрики звезд» устаревшим форматом передачи

Популярная телеведущая Яна Чурикова рассказала о причинах провала «Новой Фабрики звезд». В выпуске YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» ведущая объяснила непопулярность реалити-шоу тем, что формат передачи устарел.

По словам Чуриковой, формат передачи в 2017 году был неактуален для зрителей. «Во-первых, она провалилась, потому что год на календаре стоял уже какой. Поэтому как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — отметила Чурикова .

Телеведущая также пошутила, что шоу провалилось, потому что его ведущей была не она.

Чурикова вела программу «Фабрика звезд» на Первом канале в 2002-2012 годах. Перезапуск шоу состоялся в 2017 году на телеканале Муз-ТВ. Шоу не завоевало симпатии зрителей и закрылось после первого сезона.

Ранее Чурикова рассказала, как проходит восстановление после экстренной операции по удалению аппендикса, проведенной в июле. По словам ведущей, она принимала антибиотики и противовоспалительные препараты, а также придерживалась строгой диеты.