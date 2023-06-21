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19:46, 21 июня 2023Мир

Глава МИД Нидерландов раскрыл подробности нового пакета антироссийских санкций

В 11-й пакет санкций ЕС вошли производители оружия и поставщики средств кибербезопасности

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В 11-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) вошли производители оружия и поставщики средств кибербезопасности для спецслужб РФ. Такие подробности раскрыл глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем аккаунте в Twitter.

«Благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится, в частности, на производителей оружия, лиц, ответственных за похищение украинских детей, и поставщиков средств кибербезопасности для российских спецслужб», — написал он.

Ранее постпреды стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали очередной, 11-й пакет санкций против России. В него вошел запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба».

Южная ветка — единственная, по которой сейчас в Европу транспортируется сырье российского производства. По этому маршруту нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия. По северной ветке «Дружбы» в регион поступает казахстанская нефть.

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    Виктория Кондратьева
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