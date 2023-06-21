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16:03, 21 июня 2023Мир

ЕС согласовал 11-й пакет санкций против России

Председательство Швеции: постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Фото: Henrik Montgomery / Reuters

Постпреды стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали очередной, 11-й пакет санкций против России. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства Швеции в Совете ЕС.

«Сегодня постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Он включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, и персональные ограничения», — говорится в сообщении. Другие подробности в посте не приводятся.

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек предположил, что новый пакет рестрикций против России будет принят к саммиту ЕС, который состоится 29-30 июня. При этом чиновник высказал мнение, что эти ограничения не окажут решающего воздействия на страну.

Бек также заявил, что, приняв 11-й пакет санкций, в ЕС приступят к разработке 12-го.

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    Полина Матюхина
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