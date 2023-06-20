В ЕП назвали сроки принятия 11-го пакета антироссийских санкций

Депутат ЕП Бек: Евросоюз может принять 11-й пакет антироссийских санкций в конце июня

Депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек заявил, что Европейский союз может принять 11-й пакет антироссийских санкций в конце июня к саммиту ЕС, который пройдет 29–30 июня. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Наибольшей угрозой для российской экономики были финансовые санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей, оба решения были приняты в прошлом году», — отметил депутат.

По его словам, несмотря на беспрецедентный размах рестрикций, правительство России оказалось очень хорошо подготовлено. «Так что с тех пор ни один из пакетов санкций не оказал решающего воздействия. То же самое будет и с 11-м», — сказал Бек.

Ранее депутат заявил, что Европейский союз продолжит свой санкционный курс против России. По его словам, после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го. Однако, по его мнению, новые санкции ударят по населению Европы как минимум в той же мере, что и по России.