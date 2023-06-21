В Херсонской области выросло количество погибших после разрушения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области: число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 41

Количество погибших после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области выросло до 41 человека, об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — заявил он.

Власти Херсонской области сообщили, что Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению, в Алешкинском округе вода остается только в низинах, больше воды в Голопристанском округе.

Алексеенко отметил, что в настоящее время все силы МЧС и коммунальных служб брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций, чтобы быстрее подать людям свет и воду.

18 июня сообщалось, что количество погибших в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 35. Власти проинформировали, что ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали около тысячи павших животных, а места их гибели дезинфицировали.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и указали на необходимость изучения последствий.

