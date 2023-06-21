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02:00, 21 июня 2023Из жизни

Мужчина устал от собственных измен и завел четырех жен

Daily Mirror: всю жизнь изменявший возлюбленным житель США завел четырех жен

Кадр: Love Don't Judge / YouTube

Житель США, который всю жизнь изменял возлюбленным, устал от этого и завел четырех жен. Об этом сообщает Daily Mirror.

Джером из города Спрингвилл, штат Алабама, признался, что с подросткового возраста не мог удовлетвориться одними отношениями и постоянно искал связи на стороне. За свою жизнь мужчина обидел много женщин, но пять лет назад решил положить конец собственным изменам, обратившись к полиамории.

Все началось с того, что Джером встретил женщину по имени Жасмин. Он бросил предыдущую возлюбленную и начал встречаться с новой, однако и ей вскоре изменил. Молодые люди смогли помириться и вскоре поженились, однако договорились, что будут жить в поламорных отношениях, которые устраивали и Жасмин. Они установили правило, согласно которому новых жен Джерома должна одобрить первая.

Вскоре к супругам присоединилась девушка Дежа. Затем она привела в семью свою знакомую Жасмин, которая сразу получила прозвище Малышка Жасмин. Четвертой женой американца стала Ти. Сейчас семейство готовится принять к себе пятую женщину, которую зовут Катара. «У нас нет ограничений на количество людей в отношениях. Всегда найдется местечко для кого-нибудь еще», — заявила Жасмин-старшая.

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Хотя Джером с женами часто слышат критику в свой адрес, они стараются не обращать на нее внимания. Кроме того, Жасмин-старшая сказала, что большое количество людей в отношениях позволяет облегчить быт. «Один может убираться на кухне, другой — готовить, третий — делать прически детям», — сказала она.

Джером заявил, что благодаря открытой семье, он больше не обманывает женщин, а каждый участник этого союза может «вырасти над собой и добиться большего».

Ранее сообщалось, что женщина из США влюбилась в коллегу-полиамора и привела его в дом. При этом у нее уже есть муж и двое детей.

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    Никита Савин
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