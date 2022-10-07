Замужняя женщина влюбилась в коллегу и привела его в дом к мужу и детям

В США замужняя женщина влюбилась в коллегу-полиамора и привела его в дом к мужу и детям

В Индиане, США, женщина влюбилась в коллегу-полиамора и привела его в дом к мужу и двум детям. О том, как трое взрослых счастливо живут под одной крышей, пишет Daily Mirror.

39-летняя персональный тренер Сара Николь шесть лет назад вышла замуж за Райана, в браке с которым у нее родились двое детей. Несколько лет назад Николь поняла, что ей нравится коллега, 40-летний Ронни. Мужчина испытывал симпатию в ответ, но не позволял себе лишнего.

Американка признала, что не так давно осознала свою склонность к полиамории, поскольку об этом понятии она узнала только в 2020 году. Тем не менее, будучи в браке с Райаном она в течение четырех месяцев встречалась с другим, а после расставания написала о нем пост в социальных сетях, который увидел Ронни. Он сразу же вышел на связь с Николь и рассказал ей, что тоже полиаморен. Тогда пара стала регулярно встречаться, а после решила предложить Райану жизнь втроем.

По словам Николь, ее супруг не раз говорил, что в доме нужен третий взрослый, чтобы разделить обязанности. «Когда мы с Райаном впервые решили строить полиаморные отношения, я объяснила, что такое полиамория своим детям, которым тогда было пять и восемь лет», — рассказала женщина.

Сара заключила, что новый партнер в отношениях усиливает чувства к старому партнеру и помогает не забывать о том, как важно проявлять любовь и нежность, даже если отношениям много лет.

Ранее полиаморная семья из американского города Сиэтл рассказала о счастливой жизни втроем. 38-летний актер Джастин Руппл и его жена, 39-летний маркетолог Кэти Руппл, утверждают, что впервые задумались о полиамории вскоре после свадьбы, когда обсуждали свои желания и ожидания от отношений.