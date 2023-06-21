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08:35, 21 июня 2023Россия

Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии

Глава Крыма Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Глава полуострова отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Аксенов заверил, что в течение двух часов движение поездов будет восстановлено.

«На месте работают профильные службы», — написал глава Крыма. Также он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков разъяснил, что из-за повреждения ж/д полотна отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами, указал он.

«Время на восстановление движения — полтора, два часа», — добавил Крючков в Telegram-канале.

11 июня стало известно, что в Кировском районе Крыма приостанавливали движение поездов из-за повреждения путей. Аксенов тогда подчеркивал, что в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, для пассажиров организовали трансфер автобусами.

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    Анна Щербакова
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