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20:52, 21 июня 2023Наука и техника

Разработчик рассказал о подлодке будущего «Арктур»

Глава ЦКБ МТ Вильнит: форма и покрытие АПЛ будущего «Арктур» сделают ее незаметнее
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Форма и новое активное покрытие атомной подводной лодки (АПЛ) будущего «Арктур» сделают ее незаметнее. Об этом сообщил генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит в интервью РИА Новости.

«Его («Арктура» — прим. «Ленты.ру») необычная форма продиктована стремлением снизить уровень отраженного гидроакустического сигнала. Эта форма будет работать совместно с новым активным покрытием, которое будет не только поглощать сигнал гидролокатора, но и гасить его», — сказал глава ЦКБ.

По его словам, за последние 20 лет обеспечивать скрытность стало существенно сложнее, поскольку появляется различная необитаемая техника и растут возможности космических систем. Поэтому уже недостаточно только снижать шумность новой подлодки, необходимо активнее работать со вторичным акустическим полем и другими физическими полями, а также изменять методы получения навигационных данных и связи.

Вильнит отметил, что концепция АПЛ «Арктур» ориентирована на вторую половину века. Он предположил, что и тогда подлодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по наземным и морским целям. «Поэтому в наш проект заложена возможность сопряжения с самым разным оружием — от оперативно-тактического до стратегического», — сказал он.

Длина «Арктура» составит 134 метра, ширина — 15,7 метра, а численность экипажа — около 100 человек. Водоизмещение новой АПЛ будет на 20 процентов меньше, чем у современных ракетоносцев.

В августе 2022 года представитель ЦКБ МТ «Рубин» сообщил, что «Арктур» получит подводные беспилотники, которые позволят раньше обнаруживать противника.

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    Даниил Иринин
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