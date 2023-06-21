РГО запланировало запуск тура на самый северный архипелаг России

Русское географическое общество запланировало запуск тура на Землю Франца Иосифа

Русское географическое общество (РГО) запланировало в 2023 году тур на Землю Франца Иосифа, являющейся самым северным архипелагом России. Об этом сообщила директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма общества Наталия Белякова в ходе выездного заседания медиаклуба РГО, пишет ТАСС.

«В этом году мы запускаем свои собственные туристические маршруты. Яркий пример — это тур, путешествие, экспедиция на Землю Франца Иосифа. Мы приглашаем туристов в самую северную и самую большую ООПТ России — национальный парк "Русская Арктика"», — пояснила она.

Во время поездки туристы вместе с учеными могут заниматься простыми научными работами, добавила Белякова, отметив, что подобные мероприятия будут спецификой путешествия. Помимо того, Белякова добавила, что экспедиция РГО будет проводиться совместно с Северным флотом.

Ранее в Баренцевом море обнаружили останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей». Находка была сделана в ходе арктической экспедиции «Помни войну», организованной Северным флотом и РГО.