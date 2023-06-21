69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:39, 21 июня 202369-я параллель

РГО запланировало запуск тура на самый северный архипелаг России

Русское географическое общество запланировало запуск тура на Землю Франца Иосифа

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Русское географическое общество (РГО) запланировало в 2023 году тур на Землю Франца Иосифа, являющейся самым северным архипелагом России. Об этом сообщила директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма общества Наталия Белякова в ходе выездного заседания медиаклуба РГО, пишет ТАСС.

«В этом году мы запускаем свои собственные туристические маршруты. Яркий пример — это тур, путешествие, экспедиция на Землю Франца Иосифа. Мы приглашаем туристов в самую северную и самую большую ООПТ России — национальный парк "Русская Арктика"», — пояснила она.

Во время поездки туристы вместе с учеными могут заниматься простыми научными работами, добавила Белякова, отметив, что подобные мероприятия будут спецификой путешествия. Помимо того, Белякова добавила, что экспедиция РГО будет проводиться совместно с Северным флотом.

Ранее в Баренцевом море обнаружили останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей». Находка была сделана в ходе арктической экспедиции «Помни войну», организованной Северным флотом и РГО.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Путин увидел затишье в украинском контрнаступлении
    Министр транспорта России перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным
    В центре Москвы крыша обрушилась на находящихся в квартире котов
    Из-за одной гигантской улитки город закрыли на карантин
    Минтруд пообещал сохранить выплаты на детей для работающих матерей
    Выпускник военного вуза подарил Путину свои часы
    Американская ведущая случайно запела в эфире и рассмешила зрителей
    Стало известно о погоде на июль в Москве
    Турист провалился в горное ущелье в Дагестане
    Путину прочитали стих со словами «встречайте, суки, папу!»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.