69-я параллель
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14:13, 3 мая 202369-я параллель

Российская экспедиция нашла в Арктике первое советское исследовательское судно

Экспедиция Северного флота и РГО нашла Баренцевом море останки советского судна «Персей»

Фото: Пресс-служба Северного флота

В Баренцевом море обнаружили останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Находка была сделана в ходе арктической экспедиции «Помни войну», организованной Северным флотом и Русским географическим обществом (РГО). Судно заметили при выполнении подводной съемки рельефа дна.

Как сообщает российское военное ведомство, судно «Персей» было затоплено ударом немецкой авиации после доставки военных грузов на полуостров Рыбачий в начале Великой Отечественной войны. После этого часть судна использовали в качестве причала для снабжения советских войск, оборонявших эти территории. На сегодняшний день некоторые элементы корабля находятся на берегу, однако большая часть его корпуса погружена под воду. Ранее судно считалось полностью утерянным.

Летом 2023 года Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планирует установить в губе Эйна памятный монумент в честь найденного корабля.

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С 1923 по 1941 год «Персей» совершил 90 рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. В период с 1932 по 1933 год корабль принял участие в исследованиях по программе Второго Международного полярного года, в который Советский Союз стал единственным государством, выполнившим все обязательства. Кроме того, в 1935 году «Персей» совместно с исследовательским судном «Николай Книпович» впервые выполнил океанографическую съемку всей южной части Баренцева моря.

Ранее на Оранских островах обнаружили судно, которое доказывает освоение Арктики поморами 800-900 лет назад. Всего ученые обнаружили 70 фрагментов корабля. Некоторые из них сохранились практически целиком.

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Константин Лысяков
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Российская экспедиция нашла в Арктике первое советское исследовательское судно
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