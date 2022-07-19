Российские ученые нашли в Арктике 800-летнюю поморскую лодку

Ученые нацпарка «Русская Арктика» нашли на Оранских островах поморскую лодку XII века

Ученые из национального парка «Русская Арктика» обнаружили на Оранских островах судно, которое доказывает освоение региона поморами 800-900 лет назад. О важности находки специалисты рассказали ТАСС.

Сшитую еловыми ветками лодку нашли на самом севере Новой Земли еще в 2016 году, однако только недавно ее удалось вывезти в Архангельск. Раньше этому мешали погодные условия, а также пандемия COVID-19. По словам начальника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка «Русская Арктика» Евгения Ермолова, специалистам пришлось сделать силовой каркас для транспортировки киля и двух крупных фрагментов бортов. «Она [лодка] очень хрупкая, вся выветренная, нужно было поднять так, чтобы не сломать», — рассказал он.

Находка научно доказывает, что поморы минимум с XII века осваивали земли и моря Арктики в промысловых целях. Всего ученые обнаружили 70 фрагментов судна. Некоторые из них сохранились практически целиком. «Таким образом, мы по этой лодке можем не только восстановить конструкцию самой лодки, самого карбаса, вероятно, типичного для того времени, но и технологию их строительства, потому что по этим засечкам топора, по тому, как это сверлили, как это все делали, все это прекрасно видно», — объяснил Ермолов.

О технологии изготовления поморских судов ходит множество неподтвержденных легенд. Согласно одной из них, борта якобы скрепляли можжевеловым корнем. Однако теперь ученые выяснили, что для этого использовалась еловая веревка. Сами борта лодок делались из сосновых досок.

Ранее в России впервые показали артефакты, которые пролежали во льдах северного архипелага 150 лет — их обнаружили члены экспедиции Северного флота и Российского географического общества. Артефакты были оставлены Австро-Венгерской полярной экспедицией, которая проходила в 1872-1874 годах и открыла Землю Франца-Иосифа.