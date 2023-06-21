Армения и Азербайджан пришли к консенсусу по железной дороге

Армения и Азербайджан пришли к консенсусу по железной дороге из села Ерасх в город Горадиз

Армения и Азербайджан пришли к консенсусу по железной дороге, соединяющей армянское село Ерасх с азербайджанским городом Горадиз. Об этом заявил вице-премьер Армении, пишет ТАСС.

Ранее в июне армянский премьер-министр Никол Пашинян анонсировал переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Тогда же стороны должны будут проговорить вопросы урегулирования конфликта, снова обострившегося в Нагорном Карабахе.

В сентябре 2020 года возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. Позднее, 9 ноября 2020 года, лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта. Ереван лишился контроля над частью районов и пообещал вывести свои войска с этих территорий.