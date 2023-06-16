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10:56, 16 июня 2023Бывший СССР

Пашинян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне

Пашинян заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в скором времени проведут встречу в Вашингтоне. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, пишет Armenpress.

Главы МИД обсудят урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и, вероятно, подписание мирного договора.

Последний раз Мирзоян и Байрамов встречались в Вашингтоне в начале мая. Параллельно с этим Пашинян заявлял о готовности подписать договор с Баку.

15 июня стало известно, что Азербайджан заблокировал все гуманитарные перевозки по Лачинскому коридору, ведущему из Армении в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. Конвои Международного Красного Креста и российских миротворцев не стали исключением.

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    Алевтина Запольская
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