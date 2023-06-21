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03:53, 21 июня 2023Наука и техника

Стали известны сроки появления в ВМФ России новых атомных подлодок

Глава конструкторского бюро Вильнит: новые АПЛ придут на смену «Бореям» после 2037 года

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Новые российские стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) должны появиться на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 года, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игоря Вильнита.

По его словам, бюро является главным в стране разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, морских беспилотников. На данный момент специалисты создают проект перспективной подлодки «Арктур» для Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Как уточнил Вильнит, бюро прорабатывает и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Он добавил, что формирование «поля вариантов» с подлодками позволяет ВМФ «соотнести свои задачи, возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития».

«Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" — головной "Борей" — отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что подводный ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А «Борей-А» «Император Александр III» и АПЛ проекта 885М «Красноярск» будут включены в ВМФ РФ.

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    Марина Совина
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