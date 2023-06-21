Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:20, 21 июня 2023Мир

Российские полицейские нашли пропавшую в прошлом году в Австрии

МВД России: во Владивостоке нашли пропавшую в Вене осенью 2022 года 27-летнюю девушку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российские полицейские разыскали пропавшую осенью 2022 года в Вене 27-летнюю девушку. Ее нашли во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Уведомление о международном розыске девушки распространило бюро Интерпола в Австрии. Известно, что жительница Вены в октябре прошлого года внезапно уехала из дома и оставила все свои вещи.

Выяснилось, что девушка с российским гражданством сама приняла решение приехать на родину. В Приморском крае проживают ее родственники. После получения информации от российских коллег австрийские правоохранители завершили розыск.

Ранее в Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, числящийся в базе федерального розыска Интерпола.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов
    Беспилотник самолетного типа сбили в приграничном российском регионе
    В России предложили бороться с дефицитом кадров за счет заключенных
    Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения
    ОАЭ запустят спутник на российской ракете
    Очевидец рассказал о моменте падения беспилотников в Подмосковье
    Врач раскрыла безопасную суточную дозу черешни
    Трамп сравнил решение по делу сына Байдена с штрафом за нарушение ПДД
    Финансировавшего ВСУ россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.