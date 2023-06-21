Российские полицейские нашли пропавшую в прошлом году в Австрии

МВД России: во Владивостоке нашли пропавшую в Вене осенью 2022 года 27-летнюю девушку

Российские полицейские разыскали пропавшую осенью 2022 года в Вене 27-летнюю девушку. Ее нашли во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Уведомление о международном розыске девушки распространило бюро Интерпола в Австрии. Известно, что жительница Вены в октябре прошлого года внезапно уехала из дома и оставила все свои вещи.

Выяснилось, что девушка с российским гражданством сама приняла решение приехать на родину. В Приморском крае проживают ее родственники. После получения информации от российских коллег австрийские правоохранители завершили розыск.

Ранее в Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, числящийся в базе федерального розыска Интерпола.