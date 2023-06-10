«Известия»: в Санкт-Петербурге задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, числящийся в базе федерального розыска Интерпола. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что его задержали 9 июня в ходе проверки документов на улице Красного Текстильщика. В результате выяснилось, что гражданин числится в розыске Интерпола. Как отмечается, он скрылся от органов канадского МВД.

Ранее в Москве сотрудники ДПС организовали погоню за особо опасным преступником. Стражи порядка задержали уроженца Азербайджана Джаббара Юсифи, несколько лет находившегося в федеральном розыске за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Также его разыскивал Интерпол за убийство на Украине.

11 марта сообщалось, что в Забайкалье пьяный глава городского поселения напал на сотрудников ДПС с топором. Полицейским удалось обезвредить подозреваемого.

