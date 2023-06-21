Адмиралы допустили подъем пропавшего батискафа с глубины в 3,8 километра

Адмиралы допустили подъем батискафа «Титан» с глубины в 3,8 километра «на буксире»

Поднять пропавший батискаф «Титан», который мог застрять в обломках «Титаника», с глубины в 3,8 километра можно, заявили бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов и экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. Об этом пишет РИА Новости.

Они допустили, что батискаф можно будет взять «на буксир». Как уточнил Попов, есть технологии, позволяющие поднимать объекты с такой глубины. «Если есть этот батискаф, есть и другие — спасательные, другого предназначения, которые можно использовать», — объяснил он.

Валуев также указал на наличие гглубоководных аппаратов, которые можно использовать в спасательной операции. «Только как-нибудь отцепить, забуксировать и поднять», — объяснил он.

О туристах, которые 18 июня спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате и исчезли, сообщила береговая охрана Бостона. Кислорода у них осталось на 40 часов.

