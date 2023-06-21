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07:44, 21 июня 2023Бывший СССР

В Донецке украинский беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже

РИА Новости: в Донецке украинский беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже

Фото: Pixabay

В Донецке украинский беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже жилого здания. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в Ворошиловском районе города, по улице Маяковского, 20б. Пострадаших нет, на момент попадания беспилотника жильцы отсутствовали в квартире.

Перед зданием остались осколки выбитых стекол и рамы, а также обломки летательного аппарата. На месте работают спасатели, пожарные и правоохранительные органы.

Ранее под Новой Москвой в поле упал беспилотник, очевидцы слышали взрыв. Инцидент произошел вблизи деревни Лукино. Сейчас на месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено.

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    Марина Совина
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