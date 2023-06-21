Из-за одной гигантской улитки город закрыли на карантин

New York Post: город Мирамар в США закрыли на карантин из-за появления гигантской улитки

Американский город закрыли на карантин из-за появления там ахатины — гигантской улитки, которая может переносить опасного для людей паразита. Об этом сообщает New York Post.

Ограничения ввели на территории примерно пять с половиной квадратных километров в городе Мирамар, штат Флорида, где заметили «по меньшей мере одну улитку». В данный момент специальные службы ведут обработку территории химикатами для предотвращения распространения моллюсков.

В Департаменте сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды заявили, что жители Мирамара могут свободно выезжать из зоны карантина, однако им запрещено ввозить в нее любые «растительные материалы», на которых обычно находятся яйца ахатин. По данным департамента, улитка, вызвавшая столь серьезное беспокойство специалистов, появилась на территории города в начале июня.

Завезенные в 1960-х годах во Флориду с Гавайев ахатины гигантские представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства штата, так как поедают более 500 видов растений, в том числе овощи и фрукты. При этом одна улитка может отложить до 1,2 тысячи яиц в год. Кроме того, ахатины переносят паразита Angiostrongylus cantonensis, который может вызывать у людей ангиостронгилез — болезнь, поражающую головной мозг.

Впервые массовое нашествие ахатин случилось во Флориде в 2010 году. С тех пор на борьбу с моллюсками тратятся огромные деньги. Завершившиеся в 2021 году мероприятия в округе Майами-Дейд заняли десять лет и обошлись штату в 23 миллиона долларов. За это время было ликвидировано около 170 тысяч ахатин.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада началось нашествие мормонских сверчков, которые известны тем, что практикуют каннибализм. Тучи насекомых заставили многих жителей штата запереться в своих домах.