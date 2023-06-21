Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:31, 21 июня 2023Из жизни

Из-за одной гигантской улитки город закрыли на карантин

New York Post: город Мирамар в США закрыли на карантин из-за появления гигантской улитки

Фото: Serghei Savchiuc / Unsplash

Американский город закрыли на карантин из-за появления там ахатины — гигантской улитки, которая может переносить опасного для людей паразита. Об этом сообщает New York Post.

Ограничения ввели на территории примерно пять с половиной квадратных километров в городе Мирамар, штат Флорида, где заметили «по меньшей мере одну улитку». В данный момент специальные службы ведут обработку территории химикатами для предотвращения распространения моллюсков.

В Департаменте сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды заявили, что жители Мирамара могут свободно выезжать из зоны карантина, однако им запрещено ввозить в нее любые «растительные материалы», на которых обычно находятся яйца ахатин. По данным департамента, улитка, вызвавшая столь серьезное беспокойство специалистов, появилась на территории города в начале июня.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«Это ужасно действует на психику» Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
«Это ужасно действует на психику»Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
24 июня 2021
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021

Завезенные в 1960-х годах во Флориду с Гавайев ахатины гигантские представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства штата, так как поедают более 500 видов растений, в том числе овощи и фрукты. При этом одна улитка может отложить до 1,2 тысячи яиц в год. Кроме того, ахатины переносят паразита Angiostrongylus cantonensis, который может вызывать у людей ангиостронгилез — болезнь, поражающую головной мозг.

Впервые массовое нашествие ахатин случилось во Флориде в 2010 году. С тех пор на борьбу с моллюсками тратятся огромные деньги. Завершившиеся в 2021 году мероприятия в округе Майами-Дейд заняли десять лет и обошлись штату в 23 миллиона долларов. За это время было ликвидировано около 170 тысяч ахатин.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада началось нашествие мормонских сверчков, которые известны тем, что практикуют каннибализм. Тучи насекомых заставили многих жителей штата запереться в своих домах.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости
    Путин увидел затишье в украинском контрнаступлении
    Россияне назвали самое популярное произведение Ремарка
    Министр транспорта России перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным
    В центре Москвы крыша обрушилась на находящихся в квартире котов
    Из-за одной гигантской улитки город закрыли на карантин
    Минтруд пообещал сохранить выплаты на детей для работающих матерей
    Выпускник военного вуза подарил Путину свои часы
    Американская ведущая случайно запела в эфире и рассмешила зрителей
    Стало известно о погоде на июль в Москве
    Турист провалился в горное ущелье в Дагестане
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.