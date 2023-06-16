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22:38, 16 июня 2023Из жизни

Мормонские сверчки-каннибалы заполонили американский штат

Insider: нашествие сверчков-каннибалов заставило жителей США запереться в домах

Фото: Macronatura.es / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Невада началось нашествие мормонских сверчков, которые известны тем, что практикуют каннибализм. Об этом сообщает Insider.

Нашествие мормонских сверчков заставило многих жителей штата запереться в своих домах. Люди выкладывают в социальные сети фото и видео, на которых десятки тысяч насекомых заполонили лужайки перед домами. «Господи, я заложница в собственном доме!» — написала на своей странице Колетт Рейнольдс. Она назвала сверчков грязными и отвратительными и заявила, что они распространяют отвратительный запах. «Я плакала всю дорогу к своей машине, которая была целиком покрыта ими», — написала другая местная жительница.

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Мормонские сверчки (Anabrus simplex) обитают на западе США, а свое название получили в честь мормонов штата Юта, которые первыми столкнулись с ними. Эти насекомые не умеют летать, однако в период роения могут преодолевать до двух километров в день и серьезно вредят посевам. Помимо растений, они поедают других насекомых, в том числе своих сородичей, за что заслужили репутацию каннибалов.

В Неваде последнее нашествие мормонских сверчков было зафиксировано в 2019 году. Считается, что эти насекомые бывают активны на протяжении четырех-шести лет, после чего впадают в спячку.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года Великобританию снова атаковали волосатые ядовитые гусеницы, угрожающие деревьям и людям. Они выделяют токсин, который способен вызвать сыпь, приступы астмы, раздражение слизистой глаз, рвоту, лихорадку и головокружение.

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    Никита Савин
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