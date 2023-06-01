Великобританию вновь настигло нашествие вызывающих астму ядовитых гусениц

Британцев атаковали вызывающие астму ядовитые волосатые гусеницы

Летом 2023 года Великобританию снова атакуют волосатые ядовитые гусеницы, угрожающие деревьям и людям. Как сообщает Daily Mirror, контакт с личинками походного дубового шелкопряда может вызвать астму и сыпь.

Сотрудники Комиссии лесного хозяйства Великобритании выпустили отчет, в котором предупредили британцев, что нашествие ядовитых гусениц, ставшее проблемой для южной части страны, вскоре настигнет и остальные графства. Жителей просят сообщать властям о случаях столкновения с гусеницами и их местонахождении, чтобы специалисты могли вовремя отследить и уничтожить новые гнезда и спасти деревья, которые в Англии являются важной частью местных экосистем.

Нашествие гусениц стало для Великобритании ежегодным событием с 2006 года. Именно тогда в страну вместе с партией древесины попали личинки дубового походного шелкопряда.

Согласно официальным данным, в 2022 году паразитов нашли в 3573 деревьях на территории более чем 800 населенных пунктов. От обеспокоенных жителей поступило свыше 5000 звонков и писем. 225 человек пострадали от контакта с их ядовитыми «волосами». Количество пострадавших увеличилось в пять раз по сравнению с 2019 годом. Гусеницы также стали быстрее продвигаться внутрь острова: если в 2020 они преодолели всего три километра, то в 2022 году их скорость достигла семи с половиной километров в год.

«Волосы» личинок походного дубового шелкопряда содержат токсин таментопоэин, который гусеницы выбрасывают вместе с ворсинками, если чувствуют опасность, однако он также может переноситься ветром. Этот токсин способен вызвать сыпь, приступы астмы, раздражение слизистой глаз, рвоту, лихорадку и головокружение.

Дубовый походный шелкопряд откладывает яйца в гнездах, похожих на белые мотки шерсти, размером с теннисный мяч, которые устраивает в кронах дубов. Гусеницы вылупляются с марта по июль и питаются дубовой листвой. Как только они заканчивают с одним деревом, они в длинной процессии, следуя друг за другом, переползают на следующий дуб. В одном гнезде может быть несколько сотен гусениц. В июле гусеницы возвращаются в гнездо и вскоре превращаются в мотыльков.

Ранее сообщалось о нашествии бирманских питонов во Флориде, расплодившихся змей уже давно признали там инвазивным видом. В этом году власти штата объявили, что остановить увеличение популяции питонов не представляется возможным.

