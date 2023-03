Гигантские питоны одержали победу над людьми во Флориде

Остановить нашествие гигантских питонов, которые захватили Флориду, уже не получится. Как сообщает Fox News, к такому выводу пришли специалисты Геологической службы США.

Результаты многолетних исследований флоридской популяции темных тигровых питонов подытожены в статье, опубликованной в научном журнале NeoBiota. По мнению ее авторов, в обозримом будущем люди не смогут одержать победу над этими пресмыкающимися.

Темные тигровые питоны, способные вырастать до шести метров в длину, попали в США из Юго-Восточной Азии. Считается, что основой американской популяции стали особи, сбежавшие из зверинцев и зоомагазинов во время урагана «Эндрю», который обрушился на Флориду в 1992 году. Спустя десять лет огромных змей стали замечать в Эверглейдсе — природном комплексе, занимающем четверть Флориды. Они без труда истребляли местных зверей, а сами оставались неуязвимы для хищников и безудержно плодились.

Чтобы остановить распространение опасных рептилий, власти Флориды объявили награду за уничтожение питонов, но добиться серьезных успехов не удалось. Змеи с легкостью обходили ловушки и прекрасно прятались в обширных болотах Эверглейдса. В 2022 году во время ежегодной охоты на питонов, объявленной в штате, удалось истребить всего 231 питона. Этого явно недостаточно, чтобы нанести существенный ущерб популяции. Спасти ситуацию не смогли даже потомственные змееловы из Индии, которых пригласили во Флориду в 2017 году.

Ученые утверждают, что пытались следить за передвижениями питонов при помощи GPS-трекеров, которыми снабжали енотов, опоссумов и других мелких млекопитающих, обитающих в Эверглейдесе. Рано или поздно зверьки попадали в брюхо змеи, а электроника продолжала работать и посылать сигналы. В одном из описанных в статье случаев ученые около месяца выслеживали особь, которая сожрала животное с трекером и углубилась в систему пещер Ки-Ларго. Когда ее нашли, оказалось, что это самка длиной 3,6 метра, готовящаяся отложить десятки яиц.

Скорее всего, полностью уничтожить питонов во Флориде невозможно. Чтобы сократить их популяцию даже в локальных масштабах, потребуется стратегическая координация усилий исследователей, землепользователей, а также финансирование, налаженные связи с общественностью, реализация ряда различных взаимодополняющих техник и тщательная оценка их эффективности