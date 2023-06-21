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01:42, 21 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о продолжении тяжелых боев на Вермевском выступе

RusVesna сообщила о продолжении наступления ВСУ и тяжелых боях на Вермевском выступе

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На Вермевском выступе, стыке Донецкой народной республики (ДНР) и запорожского фронта продолжается наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тяжелые бои. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На этой территории держит оборону группировка российских войск «Восток». Стало известно, что украинские военные пытаются прорваться в населенный пункт Новодонецкое, проводятся разведки боем при поддержке артиллерии, днем 20 июня там продолжались стрелковые бои.

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На северо-восточном фланге Вермевского выступа ВСУ атакуют в лесопосадках в направлении поселков Урожайное и Кременчик, с обеих сторон интенсивно работает ствольная и реактивная артиллерия.

Также сообщается, что российские бойцы и оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» отражают одну атаку за другой в районе сел Ровнополь и Приютное, противнику удалось немного продвинуться.

Отмечается, что ВС России поразили несколько бронемашин, а также ряд позиций ВСУ восточнее Левадного, а также вблизи Новодонецкого и Макаровки.

Ранее германское издание Bild сообщило, что Россия начала внезапное наступление под Харьковом и Луганском. Отмечается, что на фоне заявлений о продолжающемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины российские военные предприняли атаку на луганском направлении и достигли успехов под Купянском.

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    Марина Совина
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