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22:52, 20 июня 2023Интернет и СМИ

В Германии рассказали о внезапном наступлении России на луганском направлении

Издание Bild сообщило, что Россия начала внезапное наступление под Харьковом и Луганском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия начала внезапное наступление под Харьковом и Луганском, об этом сообщает германское издание Bild.

В материале говорится, что на фоне заявлений о продолжающемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные предприняли атаку на луганском направлении.

Отмечается, что они подошли к Купянску на два километра и взяли под контроль позиции возле Кременной на границе Луганской и Донецкой областей.

Издание со ссылкой на американский аналитический центр «Институт изучения войны» также говорит о российской наступательной операции и ее успехах под Купянском.

Ранее трудности в наступлении ВСУ в Запорожской области признала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля.

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    Марина Совина
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