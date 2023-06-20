В Германии рассказали о внезапном наступлении России на луганском направлении

Издание Bild сообщило, что Россия начала внезапное наступление под Харьковом и Луганском

Россия начала внезапное наступление под Харьковом и Луганском, об этом сообщает германское издание Bild.

В материале говорится, что на фоне заявлений о продолжающемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные предприняли атаку на луганском направлении.

Отмечается, что они подошли к Купянску на два километра и взяли под контроль позиции возле Кременной на границе Луганской и Донецкой областей.

Издание со ссылкой на американский аналитический центр «Институт изучения войны» также говорит о российской наступательной операции и ее успехах под Купянском.

Ранее трудности в наступлении ВСУ в Запорожской области признала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля.

