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09:15, 21 июня 2023Россия

Появилось новое видео с места падения беспилотника под Новой Москвой

«Известия» опубликовали новое видео с места падения БПЛА в деревне Лукино в Новой Москве

Появилось новое видео с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под Новой Москвой. Соответствующие кадры из деревни Лукино опубликовали «Известия» в Telegram.

На представленных кадрах видно, как на месте происшествия в поле работают представители экстренных служб. Жителей деревни Лукино туда не подпускают.

О падении беспилотника в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве стало известно в среду, 21 июня.

Местные жители отметили, что до ЧП в районе пяти часов утра слышали взрыв. К месту были направлены экстренные службы. Место происшествия оцепили, сведений о пострадавших не поступало.

Помимо этого, еще два дрона упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Московской области в поселке Калининец. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, все случилось ориентировочно в 05:30 и 05:50.

Воробьев отметил, что на месте начали работу специалисты. Данных о пострадавших к нему не поступало.

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    Анна Щербакова
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