Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 21 июня 2023Россия

Беспилотник самолетного типа сбили в приграничном российском регионе

Shot: беспилотник самолетного типа сбили в километре от белгородского села Казинка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник самолетного типа сбили в километре от села Казинка Белгородской области. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, устройство удалось обнаружить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Дрон пересек российскую границу вечером 20 июня.

В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать, утверждает Shot.

16 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО сбила беспилотник на границе Белгородского района и Яковлевского округа.

Он отметил, что из-за инцидента никто не пострадал. К месту были направлены сотрудники белгородских экстренных служб для устранения последствий на земле.

До этого сообщалось, что дрон со взрывчаткой пытался атаковать Центр молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    В Москве помогут выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ
    В Японии признали превосходство России на фоне контрнаступления ВСУ
    Блогерша покрасила волосы в домашних условиях и показала неожиданный результат
    В ПКР рассказали о прогрессе в вопросе допуска россиян на турниры
    Названы способы сохранить бодрость и выглядеть моложе после 60 лет
    Спаривающиеся муравьи отключили интернет в Германии
    В Москве нейросети проанализировали 10 миллионов лучевых исследований
    ВСУ обстреляли приграничный российский регион
    Задержание ФСБ россиянина за финансирование ВСУ попало на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.