В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа», — пояснил глава области.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, добавил Гладков. Сотрудники оперативных служб уточняют последствия на земле.

Ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 15 июня, 19 раз обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Он уточнил, что село Белянка обстреляли из артиллерии. Всего зафиксировано 10 прилетов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).