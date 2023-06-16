Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 16 июня 2023Россия

ВСУ 19 раз за сутки обстреляли Шебекинский округ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 19 обстрелах Шебекинского округа за 15 июня
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 15 июня, 19 раз обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, село Белянка обстреляли из артиллерии. Всего зафиксировано 10 прилетов. «По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два минометных снаряда, по городу Шебекино — один», — написал Гладков и добавил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области
    Горящая на МКАД машина попала на видео
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    Панк постирал джинсы впервые за семь лет и смутил пользователей сети результатом
    Генсек НАТО исключил вступление Украины в альянс во время конфликта
    В WhatsApp появится новая функция
    ВСУ 19 раз за сутки обстреляли Шебекинский округ
    Задержанный ФСБ гражданин Украины готовил теракт на нефтебазе в Серпухове
    Украинский беспилотник попытался атаковать российский радиозавод под Брянском
    Приехавшего в Крым участника СВО не пустили в кафе в День России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.