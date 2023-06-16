ВСУ 19 раз за сутки обстреляли Шебекинский округ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 19 обстрелах Шебекинского округа за 15 июня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 15 июня, 19 раз обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, село Белянка обстреляли из артиллерии. Всего зафиксировано 10 прилетов. «По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два минометных снаряда, по городу Шебекино — один», — написал Гладков и добавил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.