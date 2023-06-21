В Европе объявили «макаронную забастовку» из-за роста цен

FT: граждан Италии призвали отказаться от покупки макарон из-за продолжающегося роста цен

В Европе призвали бойкотировать продукцию крупных производителей макарон, среди которых Barilla, Molisana и Panzani, из-за продолжающегося роста цен на еду. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Граждане Италии обратили внимание антимонопольных органов на возможность ценового сговора среди компаний и призвали жителей перестать покупать пасту в рамках «макаронной забастовки» и делать ее самостоятельно. Правительство Франции пригрозило ввести санкции против производителей продуктов питания, если они не снизят цены. В качестве примера власти предлагают увеличить ставку налога на прибыль.

Цены на макароны растут, несмотря на резкое падение стоимости пшеницы — по словам представителей Координации ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей (Codacons), стоимость пасты выросла вдвое выше уровня инфляции в стране. Так, в Италии, жители которой являются крупнейшими в мире потребителями макаронных изделий (на душу гражданина в стране потребляют около 23 килограммов пасты в год), в мае цены были на 14 процентов выше, чем годом ранее. В Великобритании цены выросли на 27,6 процента, в Германии — на 21,8, а во Франции — на 21,4 процента в годовом выражении.

Европейские производители, большая часть из которых расположена в Италии, работают в основном с канадской пшеницей. Из-за экстремальной засухи в 2021 году цены на зерно из Канады рекордно выросли. Они постепенно снижались с декабря этого же года, пока по мировым рынкам не ударило разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В результате стоимость пшеницы осталась на 18,8 процента выше уровня июня 2021 года.

Производители настаивают на том, что их цены справедливы, так как стоимость продукции зависит не только от сырья, но и от производственных и логистических затрат. По словам Луиджи Кристиано Лауренца, генерального секретаря торговой организации Unione Italian Food Pasta, отрасль столкнулась с подорожанием электроэнергии, логистики и упаковки после начала боевых действий на Украине. Несмотря на снижение цен на зерно, производителям потребуется время для израсходования пшеницы, закупленной по более высоким ценам. Джузеппе Ферро, исполнительный директор La Molisana, четвертого по величине производителя макаронных изделий в Италии, заявил, что на это уйдет как минимум три-четыре месяца.

Депутат парламента Франции Алексис Джолли предупредил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может оказать «серьезное влияние» на ситуацию с ценами на продукты питания в стране. По его словам, затопление сельскохозяйственных территорий по течению Днепра создает проблемы для производства и экспорта пшеницы с юга Украины. Это угрожает дальнейшим ускорением инфляции, которая «уже является невыносимой для французов», заявил он.