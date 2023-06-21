Названы сроки запуска безвиза между Россией и Китаем

Минэкономразвития: безвизовые поездки в Китай для тургрупп могут стартовать летом

Российским туристам назвали сроки запуска безвизового режима для туристических поездок между Россией и Китаем. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

По информации ведомства, групповое безвизовое сообщение между двумя странами может стартовать уже летом 2023 года. «Для обеспечения роста взаимных туристических потоков, с целью достижения допандемийных показателей необходимо как можно скорее восстановить групповые безвизовые обмены между нашими странами, обеспечить стабильность использования китайской платежной системы Union Pay в России», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Уточняется, что речь идет о поездках, которые будут организовывать по межправительственному соглашению российские и китайские туроператоры. Их список подготовят в течение двух недель. В сообщении на сайте министерства также говорится, что туристы из России и Китая в рамках безвиза смогут находиться на территории страны пребывания до 15 дней.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР захотели увеличить количество пассажирских рейсов между двумя странами для поддержания роста турпотока. В посольстве РФ в Китае отметили, что транспортная доступность — важное для этого условие.

