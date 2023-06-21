Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:29, 21 июня 2023Россия

Выпускник военного вуза подарил Путину свои часы

Выпускник российского военного вуза подарил президенту Путину свои часы

После торжественного мероприятия в Кремле выпускник одного из военных вузов подарил президенту России Владимиру Путину свои часы. Видео разговора офицера с главой государства опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как офицер спрашивает у президента разрешения сделать ему подарок, снимает со своей руки авиационные часы и вручает Путин. В свою очередь глава государства сообщил, что именно сегодня забыл собственные наручные часы дома. «Вышел из помещения, думаю, блин, где часы-то. Спасибо!», — сказал президент и в знак благодарности обнял выпускника.

Офицер также рассказал, что считает эти часы счастливыми. «У них большой налет, всегда они возвращались целыми», — сказал он, после чего Путин надел подарок на руку.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Путин увидел затишье в украинском контрнаступлении
    Россияне назвали самое популярное произведение Ремарка
    Министр транспорта России перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным
    В центре Москвы крыша обрушилась на находящихся в квартире котов
    Из-за одной гигантской улитки город закрыли на карантин
    Минтруд пообещал сохранить выплаты на детей для работающих матерей
    Выпускник военного вуза подарил Путину свои часы
    Американская ведущая случайно запела в эфире и рассмешила зрителей
    Стало известно о погоде на июль в Москве
    Турист провалился в горное ущелье в Дагестане
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.