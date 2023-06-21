Выпускник военного вуза подарил Путину свои часы

Выпускник российского военного вуза подарил президенту Путину свои часы

После торжественного мероприятия в Кремле выпускник одного из военных вузов подарил президенту России Владимиру Путину свои часы. Видео разговора офицера с главой государства опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как офицер спрашивает у президента разрешения сделать ему подарок, снимает со своей руки авиационные часы и вручает Путин. В свою очередь глава государства сообщил, что именно сегодня забыл собственные наручные часы дома. «Вышел из помещения, думаю, блин, где часы-то. Спасибо!», — сказал президент и в знак благодарности обнял выпускника.

Офицер также рассказал, что считает эти часы счастливыми. «У них большой налет, всегда они возвращались целыми», — сказал он, после чего Путин надел подарок на руку.

